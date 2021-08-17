Когда чувствуешь стиль: жена Эрнста показала, как элегантно и модно носить простой джемпер с джинсами

33-летняя актриса Софья Эрнст не только востребована в профессии и счастлива в браке с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Она является многодетной мамой, воспитывая двух дочек и сына.

Кроме того, артистка – известная модница, к тонкому вкусу которой присматриваются ее многочисленные поклонники. Даже на прогулке в, казалось бы, простых вещах вроде джемпера и джинсов, знаменитость выглядит очень стильно.

Накануне жена Эрнста показала публике в микроблоге один из таких луков для променада, примерив кофту с сочным размытым принтом, голубые джинсы и белые кеды. Цветовые акценты Софья также поставила при помощи футболки и бейсболки. Имидж-стилист Алсу Арна специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стайл кинодивы.

«Образ Софьи Эрнст выглядит уместным и актуальным. Актуальным его делает бейсболка, которая является трендом нынешнего сезона. Светлая обувь – это тоже тренд лета. Голубые джинсы – это классика, которая всегда уместна, особенно в теплое время года. Градус актуальности также задает яркого кислотного оттенка футболка. Статусность этот образ получает за счет темных очков и классических серег-колец. Легкий, непринужденный, но при этом даже элегантный образ», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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