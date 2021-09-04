«Глядят уныло оба»: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе утеплились на прогулке

Артисты скучают по теплу и солнечным лучам.

На личной странице в Instagram исполнительница Альбина Джанабаева поделилась селфи с мужем Валерием Меладзе. Артисты позировали с серьезными лицами в утепленных шапках.

С наступлением осени звезды стали примерять модные пальто и приобретать длинные сапоги. А некоторые позаботились и о головных уборах с мехом. Валерий Меладзе с возлюбленной решили, что не только ноги нужно держать в тепле. Поэтому пара достала теплые шапки и в них отправилась гулять по осеннему саду.

«Осень наступила, высохли цветы. И глядят уныло оба: я да ты», — подписала совместное фото с мужем Джанабаева.

Певица выбрала для прогулки утепленную кепку. Темно-синий головной убор Альбина дополнила морковным свитером и курткой с овечьей шерстью. А Меладзе в многослойной болоньевой куртке примерил белоснежную меховую шапку круглой формы.

Муж и жена сделали сосредоточенные, слегка озлобленные лица для постановочного кадра. А поклонники оценили кривляния артистов:

«Вы крутые», «У Валерия шапка топ», «Фото в стиле «Лето есть? А если найду?». Лучшие».

Напомним, ранее Альбина Джанабаева запечатлела семилетнего сына Валерия Меладзе. Лука позировал для мамы с цветочным букетом в День знаний.

Смотрите также: