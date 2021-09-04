Выловили осетра: Алла Пугачева с тремя своими детьми, зятем и внучкой отправилась на рыбалку

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился видеозаписью, на кадрах которой его жена певица Алла Пугачева со своими детьми Кристиной Орбакайте, Лизой и Гарри Галкиными, зятем Михаилом Земцовым и внучкой Клавой удачно сходила на рыбалку.

На записи можно увидеть, как Примадонна дает наставления сыну Гарри. «Молодец. Ну что не крутишь-то?» — задала она вопрос наследнику, который ловко управлялся с удочкой.

«Я хочу подождать. Если быстро крутить, то рыба испугается», — объяснил Гарри матери.

«Ловись рыбка большая и маленькая. Я устрицу поймала сама. Я тут до ночи буду сидеть. Тут рыба не кончается и можно рыбачить хоть до ночи», — заметила Лиза Галкина.

«Пока я снимал новый сезон «Лучше Всех!», Миша с Кристиной Орбакайте и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео».

Максим Галкин

Отметим, что рыбалка для семейства Пугачевой завершилась крайне удачно. Им удалось вытащить огромного осетра.

Напомним, что Алла Пугачева с семьей живет в деревне Грязь. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем и дочкой нередкий гость в доме матери.

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