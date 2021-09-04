В 72 года и в шортах? Пугачева в изящном мини подчеркнула стройность ног на прогулке в деревне Грязь

Примадонна не раз говорила о том, что ей хочется выглядеть мамой, а не бабушкой рядом с двойняшками Гарри и Лизой.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Первого сентября Алла Пугачева ответила семилетних двойняшек Гарри и Лизу в школу на праздничную линейку. Дети Примадонны стали второклассниками. В День знаний в гимназию малышей отправилась и девятилетняя Клава Земцова, которая пока еще гостит у своей именитой бабушки.

В одном из своих интервью Алла Пугачева говорила о том, что рядом с двойняшками Гарри и Лизой ей хотелось бы выглядеть мамой, а не бабушкой. Тем более, что артистка замужем за шоуменом Максимом Галкиным, а он моложе ее на двадцать семь лет.

Похудев Примадонна полностью сменила свой гардероб. Так, еще в летние деньки певица прогуливалась в саду в деревне Грязь в мини-шортиках, демонстрируя стройные ножки. Изюминкой образа возлюбленной шоумена Максима Галкина стала клетчатая рубашка оверсайз. В свои 72 года Алла Пугачева отказалась от яркого макияжа, оставив волосы распущенными.

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