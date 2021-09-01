«О-о! Вот это компаша»: 72-летняя Пугачева в День знаний пошла в школу с двойняшками и внучкой Клавой

Первое сентября все семейство объединилось для того, чтобы поздравить Гарри и Лизу с новым учебным годом.

72-летняя Алла Пугачева, несмотря на дождливую погоду, вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным отвела семилетних двойняшек Гарри и Лизу в школу. Примадонна, надо отдать должное, оделась по погоде. Артистка блистала на школьной линейке в жемчужном плаще, слаксах по фигуре и черном лонгсливе. Французский аутфит певицы дополнила изящная шляпка. В руках артистка держала шикарный букет цветов.

А вот Клава Земцова, которая, как выяснилось, осталась в Москве и по-прежнему гостит у звездной бабушки, наряжаться на День знаний не стала. Она выглядела как типичная американка. Дочка певицы Кристины Орбакайте позировала в простых брюках-дудочках и свитшоте. При этом многие обратили внимание на то, что Клава почти догнала бабушку по росту.

Максим Галкин каждый шаг своей возлюбленной снимал на камеру. Примадонна просто светилась от счастья.

«О-о-о! Вот она компаша! И Клава провожает Гарика с Лизой», — отметил в кадре Максим.

Уже в актовом зале школы Алла Борисовна сняла свой изящный плащик, оставшись в одном лонгсливе и брюках. Образ артистки дополнила легкая укладка и прямая челка. На школьной линейке Пугачева стояла рядом с мужем и семилетними детьми. Малыши теперь будут учиться во втором «А» классе.

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