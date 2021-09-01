Звезды на отдыхе: Орбакайте в костюме в стиле кимоно отметилась на набережной Москвы-реки с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте отметилась на набережной Москвы-реки в компании мужа Михаила Земцова и дочки Клавы.

Певица примерила брючный костюм в стиле кимоно актуального оттенка экрю. Внучка Пугачевой тоже выбрала расслабленный комфортный образ, облачившись в худи оверсайз цвета капучино. Супруг артистки нарядился с родственницами в одном стили, выбрав теплый свитшот и джинсы.

«Нас ждет 4 класс. Всех с Днем знаний!» — поздравила своих поклонников Кристина Орбакайте.

Отметим, что ранее в кардигане в стиле кимоно появлялась в Сочи другая модница – Лариса Долина. Она выбрала более элегантный вариант с асимметричным подолом и отправилась в нем на after-party в честь открытия фестиваля «Новая волна».

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