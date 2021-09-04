«Ира в хорошей форме»: Илья Авербух объявил о победе Ирины Лобачевой над алкоголизмом

Как отметил хореограф, сегодня его бывшая жена много работает и тренирует.

Хореограф Илья Авербух под одним из своих постов в комментариях отреагировал на критику, которая раздалась в адрес его бывшей жены и партнерши по льду Ирины Лобачевой. Одна из подписчиц заявила, что у Ирины Лобачевой до сих пор есть проблемы с алкоголем.

«И какая стала Лобачева? Лицо запитое! Показывали ее как-то по телевизору. И она сама сознавалась, что закладывает за воротничок», — заметила подписчица.

«Мы это уже победили. Ира в хорошей форме. Много работает и тренирует. Прошу уважения!» Илья Авербух

Напомним, что Илья Авербух и Ирина Лобачева стали в паре серебряными призерами Олимпиады в американском Солт-Лейк-Сити. Кроме того, вместе с ней он завоевывал медали всех достоинств на чемпионатах мира. Пара состояла в браке с 1995 по 2007 год. Их общий сын Мартин появился на свет в 2004 году. После развода родителей наследник хореографа проживает с отцом.

Заметим, что в прошлом году Илья Авербух сыграл свадьбу с актрисой Лизой Арзамасовой. В этом году она родила ему сына, которого пара назвала Львом.

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