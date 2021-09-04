«Я не считаю его приличным человеком»: Собчак нелестно высказалась о Невзорове

Как отметила светская львица, этот телеведущий делал много в жизни подлых вещей.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Начало» с Ириной Безруковой нелестно высказалась о телеведущем Александре Невзорове.

«Я не считаю его приличным человеком. Хотя я вот точно не про рукопожатность или нерукопожатность. Я вне этих категорий. Я знаю много людей, которые выходят из комнаты, когда туда заходит Невзоров. Я, наверное, не выйду. Постою и поздороваюсь». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, Александр Невзоров далек от совершенства. «Я считаю, что этот человек делал много в жизни подлых вещей. Я никто, чтобы его как-то осуждать, но уважения у меня к нему нет», — заметила жена режиссера Константина Богомолова.

Напомним, что Александр Невзоров в разные годы не один раз критиковал как саму Ксению Собчак, так и ее покойного отца – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В частности, он говорил, что Собчак за счет имени отца пытается избавиться от образа бывшей ведущей «Дома-2» и подчеркнуть свою общественную значимость.

Смотрите также: