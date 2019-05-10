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«Ну, что, отличная смерть, все красиво»: Александр Невзоров отреагировал на кончину Сергея Доренко

Журналист отдал должное своему коллеге, хотя и признался, что он и главред радиостанции «Говорит Москва» всегда терпеть не могли друг друга.

«Ну, что, отличная смерть, все красиво»: Александр Невзоров отреагировал на кончину Сергея Доренко
фото: страница Александра Невзорова в Instagram

Смерть известного российского журналиста Сергея Доренко стала полной неожиданностью, как для профессионального сообщества, так и для почитателей таланта главного редактора радиостанции «Говорит Москва». На своих страницах в социальных сетях и в публикациях СМИ отечественные звезды называют Доренко один из ярчайших и талантливейших журналистов страны.

Не остался в стороне от трагических событий и «заклятый друг» Доренко Александр Невзоров, записавший в своем Instagram эпитафию на смерть коллеги.

«Ну, что отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике – все красиво», — констатирует Невзоров.

По словам журналиста, насколько он знал Сергея Доренко, то из предложенных ему на выбор пяти разных смертей, он наверняка выбрал бы именно такую. Александр напоминает своим подписчикам, что сам он и скончавшийся Сергей Доренко всегда терпеть друг друга не могли. Однако, Невзоров признает талант коллеги, называя его динозавром журналистики, для которых пришло время вымирать, освобождая место в профессии для карликов.

«Здоровенным был, здоровенным ушел», — заключает Александр Невзоров.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая. Журналисту стало плохо за рулем мотоцикла, на котором он ехал по одной из московских улиц. Приехавшие на место трагедии врачи уже не смогли помочь Сергею Доренко. Недавно стало известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище.

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«Ну, что, отличная смерть, все красиво»: Александр Невзоров отреагировал на кончину Сергея Доренко
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