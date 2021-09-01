«Сколько здесь у нее трусов!»: Настя Ивлеева проникла в спальню Ксении Собчак в доме на Рублевке

Телеведущая Настя Ивлеева в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» проникла в святая святых — спальню светской львицы в ее доме на Рублевке.

«Сколько здесь у нее трусов! У Ксюши просто невероятное количество одежды, но все какое-то уже немодное, серое, невзрачное».

Настя Ивлеева

Как отметила Ивлеева, она надеялась, что спальная комнатка у жены режиссера Константина Богомолова будет все-таки побогаче. При этом Ивлеева не постеснялась заглянуть и в шкафчики Ксении Собчак. Она почему-то надеялась найти там вибратор. Правда, кроме свечей для геморроя больше ничего интересного не обнаружила.

Напомним, что Ксения Собчак уже два года замужем за режиссером Константином Богомоловым. А вот Настя Ивлеева спустя два года рассталась со своим мужем, рэпером Элджеем. Как говорила звезда, им так и не удалось найти взаимопонимания, хотя поначалу все у них было просто прекрасно в отношениях.

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