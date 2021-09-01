«Пожилая родственница пошла в разнос»: Собчак в наряде «тети» зажгла с голыми парнями на свадьбе

Ксения Собчак не скрывает, что знает отечественный шоу-бизнес от и до. Она стала вести шоу «Блондинка в шоколаде», когда еще без стеснения носила мини-юбки и близко дружила с Тимати. Теперь она не только предпочитает одеваться более утонченно, но и вести серьезные передачи. При этом блондинка держит руку на пульсе и не отстает от трендов. Как оказалось, она общается с Алишером Моргенштерном, хоть на публике они и делали вид, что не совсем ладят.

31 августа рэпер устроил грандиозный праздник в честь своей свадьбы. Выкуп невесты и банкет прошли в стиле 90-х. Избранница артиста Диляра в белом платье с пышной юбкой весь вечер веселилась с возлюбленным. Собчак стала свидетельницей, а также ведущей мероприятия. Вечером она предстала перед публикой в винтажном желтом платье, бусах и с начесом на голове.

Моргенштерн решил вспомнить скандал, который устроил на Премии Муз-ТВ. Он раздобыл тарелки, которые дарят победителям. С ними станцевали несколько обнаженных парней, использую тарелки вместо нижнего белья. С ними зажгла при всех Собчак, присоединившись к танцам.

«Пожилая родственница пошла в разнос», — заявила она. «Отвела вчера свадьбу Моргена с Диларой (красотка!), благодарю за лук „женщина принарядилась“, поспала, отдохнула, имею сказать следующее. Во-первых, формат супер. Во-вторых, молодые тусуют совершенно не так, как мы. Не хуже, не лучше, нельзя сказать, что они веселее или наоборот — просто другие, просто по-другому. Ключевых отличия два: скорость включения и приоритет. Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит)», — написала звезда.

Поклонники восхитились умением Ксении веселиться. Многие оценили ее образ и пластичность. «Ксения, все на высоте: и слог, и тема, и наряд. Вы очень талантливы!», «Ксения, вы супер!!! Всегда на стиле и всю правду можно узнать из ваших первых уст», «Ах-ах-ах, как классно! Образ крутой, точный», «Ксенья, я вами восхищаюсь! Какая вы фееричная, классная, супер!», «Ксения, чем дальше, тем красивее и красивее», — прокомментировали пост подписчики.

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