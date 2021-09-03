Все в шляпках: Утяшева предстала с Волей и подросшими детьми на португальском пляже

Ляйсан Утяшева знаком многим, так как в юности занималась художественной гимнастикой и не раз побеждала на соревнования, а потом завершила карьеру и стала телеведущей. Она вела шоу «Танцы», но проект был закрыт в этом году. Однако на смену ему создали «Новые танцы», где Утяшева снова стала ведущей. Но после съемок летом она отправилась отдыхать с семьей.

Как оказалось, Утяшева путешествует с помощью дома на колесах. Вместе с мужем Павлом Волей и детьми она объездила несколько стран. К 3 сентября они добрались до Португалии. Супруги поделились кадрами с пляжа. Обычно телеведущая редко показывает дочку Софию и сына Роберта, но на этот раз запечатлела их вместе с папой. Все члены семьи были в шляпках. Отметим, что Роберту восемь лет, а его сестре только шесть.

Позже и сама Ляйсан запечатлелась с мужем. Они позировали у скал и рифов на побережье в лучах палящего солнца. Потом Воля снял видео, как они любовались местными красотами, но их постоянно прерывали дети.

«Папа, подержи», — попросила София и убежала.

Поклонники восхитились редкими семейными кадрами. Многие отметили, что наследники звезд подросли. «Ох, какая компания», «Вот так выглядит счастье», «Какие модники», «Роберт уже скоро папу догонит», «Молодцы, наслаждаетесь солнцем», «Ляся в чем-то элегантном», «Самая идеальная семья, во всех смыслах», — прокомментировали кадры подписчики.

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