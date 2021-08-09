Отдых парами: Утяшева и Бондарчук вместе с мужьями отметились на прогулке в Испании

Телеведущая и экс-жена известного режиссера давно дружат. На этот раз они решили вместе провести остаток лета в теплой стране.

Ляйсан Утяшева уже длительное время состоит в браке с Павлом Волей. Они воспитывают двоих детей — Софию и Роберта. Этим летом пара успевает не только работать, но и отдыхать. Не так давно экс-гимнастка свозила мужа и наследников в родную Башкирию. Они провели несколько дней в деревне, где она росла, и помогали ее бабушке с дедушкой заниматься огородом. А потом телеведущая побывала в Хорватии.

Отсняв новые серии собственного шоу «Дерзкая готовка», Утяшева снова улетела отдыхать. На этот раз она отправилась в Испанию с Волей, а также Светланой Бондарчук и ее мужем Сергеем Харченко. Телеведущая давно дружит с экс-женой режиссера Федора Бондарчука. Они устроили парный отпуск. Накануне подруги поделились красочными кадрами из города Сантандер.

52-летняя Светлана обладает стройной фигурой. Она облачилась в алое шелковое платье в горох. А вот Утяшева предпочла водолазку без рукавов и джинсы. Вместе с мужьями они гуляли и наслаждались красивыми видами.

«Какой разный Сантандер и мы счастливы», — написала Бондарчук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Утяшева. Много комплиментов получила и ее подруга. «Какие у вас ноги красивые», «Ляся и Паша идеальные», «Фото с четырьмя парами обутых ног отличное! Креатив», «Какая легкость, невесомость, свобода…», «Превосходные две пары», «Какие крутые», «Классная компания, не все так умеют собираться», — прокомментировали пост подписчики.

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