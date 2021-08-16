«Любовь спасет мир!»: Утяшева в платье на пуговицах запечатлелась в объятиях Воли на отдыхе

Ляйсан Утяшева уже давно завершила спортивную карьеру. Она занималась художественной гимнастикой, а теперь выступает на сцене со своим коллективом, а также является телеведущей. Главной поддержкой и опорой спортсменки стал Павел Воля. Они счастливы в браке уже восемь лет и воспитывают двоих детей: шестилетнюю Софию и восьмилетнего Роберта. Этим летом звездная семья много путешествует.

В начале лета Утяшева провела время с мужем и детьми в родной Башкирии. Воля даже вскапывал грядки с сыном и дочкой. А потом телеведущая на время вернулась в Москву, чтобы принять участие в новых съемках. Однако в августе она продолжила путешествие. Телеведущая побывала в Хорватии, а потом уже с возлюбленным оказалась в Испании. 16 августа пара поделилась кадрами, на которых Павел обнимает жену на балконе.

Ляйсан предстала в платье на пуговицах из денима. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Воля был в костюме и рубашке.

«Любовь спасет мир!» — заявила телеведущая.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Утяшева выглядит счастливой и отдохнувшей. «Красивые», — отметил Давид Манукян. «Такие кайфовые», «Красивые и счастливые», «Какие же вы крутые», «Восторгаюсь вашей парой!», «Прекрасная пара, приятно на вас посмотреть!», «Ляйсан, вам так повезло с мужем», «Как мило», — прокомментировали пост подписчики.