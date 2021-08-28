Снова на сцене: Утяшева в латексном платье с разрезами отметилась в шоу «Новые танцы»

Ляйсан Утяшева в свое время была художественной гимнасткой и не раз побеждала на соревнованиях, но из большого спорта она ушла из-за травм. Ей удалось начать карьеру телеведущей. Долгие годы она вела шоу «Танцы». Ляйсан общалась с участниками, подбадривала их и не раз подталкивала членов жюри к правильным решениям, но весной проект закрыли. Однако 29 августа стартовало шоу «Новые танцы», в котором снова стала ведущей жена Павла Воли.

Для первого съемочного дня она выбрала непривычный образ. На сцену Утяшева поднялась в латексном костюме по фигуре с разрезами. Обувь в тон дополнила женственный образ. Примечательно, что телеведущая за последние годы не только похудела, но и сменила имидж. Она сделала короткую стрижку, а для съемок часто использует парики. В одном из интервью Ляйсан признавалась, что мечтала часто менять имидж, как модели.

«Этот день настал! Сегодня в 21:00 на ТНТ врываются „Новые танцы“. А пока бэкстейдж. Друзья, Ваня Дорн, Сережа Лазарев, спасибо за ваши эмоции, поддержку и любовь к нашему проекту», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Воли. Многие признались, что скучали по ней. «Очень крутой и стильный образ у вас», «В чем ваша загадка, вы классная и приятно на вас смотреть?», «Эмоции, впечатления зашкаливают», «Новый проект просто бомба», «Классная, вы прям повзрослели», — прокомментировали пост подписчики.

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