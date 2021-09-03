Разъехалась в разные стороны: Дарья Пынзарь в бикини из «треугольничков» не смогла укротить непокорную грудь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущая проекта Дарья Пынзарь в эти дни вместе с семьей находится в Турции. Первого сентября здесь в школу пошел старший сын Дарьи и ее мужа Сергея Пынзарь.

Семейство экс-участников «Дома-2» уже несколько лет живет на две страны – Россию и Турцию, часто меняя локации.

Примечательно, что в Москве Дарья Пынзарь демонстрирует стильные образы, облачаясь в платья и юбки с блузами.

А вот оказываясь в Турции, блондинка предпочитает обходиться практически без одежды. Купальники, туники, коротенькие шорты и топики – вот и весь гардероб, который Дарья Пынзарь демонстрирует в Алании.

На этот раз Дарья Пынзарь вышла на связь с подписчиками ее Instagram, чтобы анонсировать Прямой эфир. Дарья находилась в этот момент дома, но при этом решила, что вполне можно предстать на публике в микролифе от бикини.

Даша Пынзарь крупным планом показала на камеру все свои заманчивые прелести, изгибы и впадинки. Бикини Дарья выбрала такой, который не может справиться с объемами ее пышного бюста. Грудь Дарьи так и норовит покинуть пределы лифа и вывалиться наружу.

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