«Модница недели» среди экс-звезд «Дома-2»: романтичная Пынзарь, объемная Рапунцель и трендовая Артемова

В свое время эти девушки «ярчили» в телевизоре. Про их страстные романы и громкие скандалы говорили поклонники. Теперь эфирное время красавиц из «Дома-2» осталось в прошлом. Но они продолжают привлекать внимание. Теперь уже нарядами. А насколько хорошо у них это получается, оценит стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Дарья Пынзарь

Даша не просто любит наряжаться. Она еще и свои коллекции одежды создает. И продает. И в общем-то Пынзарь не плохо справляется, но порой совершает ошибки, неочевидные для не наметанного глаза.

«Летящее, романтичное платье, изящно подчеркивает стройную фигуру Дарьи. Однако, крупная сумка и босоножки с широкой союзкой утяжеляют образ. Здесь хорошо смотрелись бы небольшая сумочка кросс-боди, босоножки с тонкими ремешками или кеды. 6 из 10».

Саша Артемова

В этом ультрамодном луке Саша появилась на ковровой дорожке премьерного показа мультфильма «Босс-молокосос 2». И хорошо так появилась! От девушки было не оторвать глаз.

«У Александры получился очень стильный образ: костюм будто с мужского плеча трендового этой осенью цвета, массивные ботинки и лаконичный клатч в дополнение, ничего лишнего. Вытянутые, уложенные волосы прекрасно завершают образ. 10 из 10».

Алена Водонаева

Алена прекрасно разбирается в трендах и моде. С помощью одежды она любит демонстрировать свою фигуру. В этот раз образ получился в общем-то спокойным, но перегруженным.

«Комплект в стиле Алены: немного драматичный с нотками ретро за счет большого воротника и воланов на манжетах платья. Балетки можно было бы заменить на такие же лаковые, но без рисунка, лук был бы лаконичнее. Необычная сумочка розового цвета — дань трендам. 7 из 10».

Ольга Рапунцель

Оверсайз еще не вышел из моды, но дизайнеры, а вслед за ними и стилисты, больше не рекомендуют носить объемные вещи бездумно. Но Оля мнением экспертом пренебрегла и облачилась в максимально воздушное платье.

«Несмотря на то, что платье красивого небесно-голубого оттенка, с объемными рукавами и воланом, что актуально, девушку оно простит и придает лишний объем. А сандалии устаревшего фасона это только подчеркивают неудачный выбор. 5 баллов».

Виктория Романец

Вика заслужила похвалу эксперта благодаря одной стильной уловке. Модницы, берите на заметку!

«Хороший, стильный образ! Виктории удалось избежать очевидного сочетания романтичного, летящего платья с косухой и грубыми ботинками за счет белого цвета куртки и обуви, вышло интересно! Но, для более актуального лука косуху хочется заменить на более объемную. 8 из 10».

Евгения Феофилактова

А Феофилактова перестаралась со спортивными элементами. Да, стритстайл и спорт-шик имеют место быть, но Женя явно не дотянула до стильного образа.

«Евгения решила примерить тренд, который в скором времени нас покинет: велосипедки плюс кроп-топ. К кроссовкам и очкам вопросов нет, обе модели могут быть, но в остальном образе не хватает объемного свитера, худи, либо пиджака с маскулинными плечами. В варианте Евгении лук больше уместен для спортзала. 6 баллов».

Марина Африкантова

И, наконец, Марина Африкантова. Эта девушка покорила эксперта нежностью и вниманием к деталям. Очень гармоничный образ:

«Марина примерила нежный образ для фотосессии. Воздушное хлопковое ярусное платье, соломенная шляпа канотье, сумка с выпечкой и легкое колье-все детали продуманы. Колосья пшеницы и теплые лучи солнца поддерживают романтичный образ девушки. Возможно, платье можно было взять чуть длиннее, но и такой вариант возможен. 9 баллов».

Подводим итог

«Модницей недели» в этот раз стала Саша Артемова. Она смогла нарядиться не просто в тренде! Она учла особенности своей фигуры, которые обыграла модными деталями на 10 баллов из 10.

«Серебро» у Марии Африкантовой». Ей эксперт портала Teleprogramma.pro поставила 9 баллов за романтичный образ.

«Бронзу» получила Виктория Романец. Девушка смогла сделать небанальный и стильный лук на «восьмерку».

На четвертом месте оказалась Алена Водонаева, которая перегрузила свой образ трендами. 7 баллов.

Замыкают пятерку лидеров Дарья Пынзарь и Евгения Феофилактова. Хоть балы у девушек и идентичные – 6 из 10 – образы совсем разные. Даша не умела сочетала платье с аксессуарами и обувью, а Женя наоборот: удачно выбрала лишь кроссовки и очки.

И на последнее место стилист поставила Олю Рапунцель, которая переборщила с объемом. 5 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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