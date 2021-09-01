«Не выглядит актуальным»: Дарья Пынзарь нарядилась в старомодное платье на школьную линейку старшего сына

Бывшую участницу «Дома-2», а ныне ведущую этого популярного реалити-шоу Дарью Пынзарь часто ругают в Сети за своеобразный вкус и манеру одеваться. Модные эксперты Teleprogramma.pro тоже нередко отмечают, что Дарья Пынзарь совершает одну ошибку за другой, то наряжаясь в вещи, которые простят ее эффектную внешность, то неверно сочетая мини-платье с объемной сумкой.

Промахнулась с аутфитом, по мнению стилиста Марии Рябовой, Дарья Пынзарь и первого сентября. Ведущая «Дома-2» вместе с мужем и младшим сыном Давидом провожала в школу старшего наследника Артема в Алании, где сейчас живет семья. По случаю праздника Дарья Пынзарь облачилась в белое платье с американской проймой, сочетав его с массивными босоножками на широких ремешках.

«Несмотря на цветочный принт, который был трендом весны/лета, и романтичные воланы по подолу, платье не выглядит актуальным из-за верха, — отметила стилист Мария Рябова в беседе с Teleprogramma.pro. — Здесь хорошо бы смотрелись V-образное декольте и тонкие бретели. Плюс хочется добавить немного воздуха между платьем и телом. Босоножки не только устаревшего фасона, но и очень утяжеляют образ своей массивностью. Босоножки с тонкими ремешками были бы гармоничны и подчеркнули бы хрупкость девушки».

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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