Пока муж далеко: Дарья Пынзарь эротично обнажила прелести в микробикини, плюхнувшись в Средиземное море

Бывшие участники проекта «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь уже несколько лет живут на две страны — Россию и Турцию. В обеих у них есть и жилье, и работа.

В эти дни Дарья Пынзарь вместе с сыновьями прилетела в Аланию, старший сын пары Тема — школьник и первого сентября в Турции пойдет в школу. Сергей Пынзарь воссоединится с семьей через некоторое время. Он едет в Аланию из Москвы на автомобиле.

Дарья Пынзарь же пока с удовольствием проводит время на турецких пляжах без мужа, дразня его своими горячими снимками.

На этот раз ведущая «Дома-2» поделилась в микроблоге фото, на котором запечатлелась в микробикини на берегу Средиземного моря. Дарью Пынзарь окатило волной, и человек, делающий кадр, сумел подловить момент, когда Дарья будет вся в брызгах воды и крупных каплях.

«Просто как заставить себя делать дела, когда рядом море? Оно же не пускает меня. Тем временем надо хотя бы собрать ребенка к 1 сентября, — кокетливо подписала Дарья Пынзарь секси-фото.

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