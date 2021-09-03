«Из дома летят весточки»: сын Татьяны Брухуновой вышел на прогулку в джинсовой куртке с Микки Маусом

Избранница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова находится во временной разлуке с маленьким сыном Ваганом.

Молодая мама сейчас находится в рабочей командировке в Сочи, где принимает активное участие в съемках. Ее наследник Ваган остался, судя по всему, дома, в Москве.

Чтобы мамочка не волновалась за ребенка, Татьяне Брухуновой присылают видео с участием малыша. Некоторыми из них избранница Евгения Петросяна делится с подписчиками.

Так, она показала Вагана во время прогулки. Малыш одет очень модно и стильно. Наследник Брухуновой и Петросяна облачен в кроссовки, красные штанишки, белую шапочку и стильную куртку из денима с аппликацией на спине в виде изображения Микки Мауса.

«Из дома летят весточки», — подписала кадры Татьяна Брухунова.

Напомним, Татьяна Брухунова вместе с полуторагодовалым сыном Ваганом провела несколько незабываемых дней на отдыхе в Турции. Сразу после возвращения из отпуска молодая мама уехала в командировку в Сочи.

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