Мамин модник: Брухунова на редких снимках показала подросшего сына от Петросяна в белом комбинезоне

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова редко показывает своего сына. Наследнику сатирика уже скоро исполнится полтора годика, но лицо мальчика до сих пор никто из поклонников так и не разглядел. По единичным снимкам, которыми делилась мама, многим онлайн-поклонникам почему-то кажется, что Ваган похож больше на Татьяну, чем на своего звездного папу.

А вот модником малыш Ваган растет благодаря маме. С пеленок Татьяна Брухунова прививает мальчику чувство вкуса и стиля. И на редких кадрах, которые все же появляются в ее микроблоге, кроха предстает настоящим модником. На новой порции снимков сын Петросяна предстал в белом стильном комбинезончике.

«Этот парень умеет вовлекать!», — сообщила молодая мама.

На нескольких снимках мальчик что-то увлеченно показывает маме, любознательно осматривается. На остальных Татьяна нежно приживает или держит на руках свое счастье. Ваган Петросян заметно вырос со времен последних фотоснимков, которые публиковала Татьяна Брухунова месяц назад.

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