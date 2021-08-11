«Сумасшедшая коллаборация двух фантазеров»: Татьяна Брухунова создала дизайнерское платье за 27 тысяч рублей

Теперь молодая жена Евгения Петросяна не только директор театра, но и модный дизайнер.

Супруга юмориста Евгения Петросяна осваивает новую для себя сферу — дизайн одежды. На этом поприще она оказалась не менее успешна, чем на посту руководителя театра. Недавно Татьяна Брухунова, заручившись поддержкой дизайнера Анны Забелиной и художника Никиты Лукьянова, представила линейку летних платьев.

«Сумасшедшая коллаборация двух фантазеров», — охарактеризовала новый проект молодая мама.

На своей странице в Instagram она познакомила подписчиков с первой моделью новой коллекции. Ею стало платье-рубашка с ярким принтом, отрисованным вручную и напечатанным на хлопке.

«Принт приковывает внимание прохожих и заставляет меня держать спину ровнее», — перечисляет плюсы наряда дизайнер.

Для подписчиков не секрет, что девушка очень любит наряжаться, и часто ее луки будоражат поклонников. Они регулярно обращаются к Брухуновой, чтобы узнать, где куплена та или иная вещь, но, надо признать, что позволить себе наряд из тех магазинов, где наряжается жена юмориста, может не каждый.

Скорее всего, аналогичная судьба ждет и новое платье знаменитости. Свое творение она оценила в 27 тысяч рублей. Многие посчитали что, это очень высокая цена для обычного хлопкового платья, сообщает 5-tv.ru.

«Сегодня на российском рынке не так много авторских, созданных с нуля, а не позаимствованных идей», — сразу объяснила Татьяна Брухунова.

В комментариях к посту подписчики отметили, что наряд получился отменным.

«Как классно! Шаловливое лето прям какое-то!», «Что это за чудо-платье? Как же здорово ты можешь преподнести такие непростые вещи, Танюш».

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