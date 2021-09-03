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Наталья Андрейченко продала за большие деньги квартиру в центре Москвы резиденту Comedy Club

Апартаментами теперь владеет «двойник Путина» Дмитрий Грачев.

Наталья Андрейченко продала за большие деньги квартиру в центре Москвы резиденту Comedy Club
Наталья Андрейченко. Фото: Globallookpress.com

Пародист Дмитрий Грачев, которого еще называют «двойником Путина» за сходство, на шоу «Макарена» признался, что купил квартиру в центре Москвы у актрисы Натальи Андрейченко. Причем сделка состоялась еще в 2018 году.

Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев. Фото: Globallookpress.com

«В Comedy Club я пришел в 2012 году. Параллельно работал в «Росбанке», из которого в итоге ушел только в 2015 году. В банке получал 50 тысяч рублей. С каждым годом мои доходы росли».

Дмитрий Грачев

Как отметил Дмитрий Грачев, в 2018 году в день матча-открытия чемпионата мира по футболу в России он купил квартиру в центре Москвы у популярной актрисы Натальи Андрейченко. «Причем узнал, что это ее квартира, только в день сделки. Потрясающая актриса. Она мой кумир. Квартира стоит дороже двадцати миллионов рублей. В центре Москвы не может быть дешевых квартир», — заметил Дмитрий Грачев.

Напомним, что последние годы Наталья Андрейченко проживает в Мексике. В России она появляется крайне редко.

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