«Спасибо за сына»: Андрейченко поделилась редкими домашними кадрами с Дунаевским и их наследником

Дмитрий Шелл появился на свет в 1982 году.

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram поделилась редкими архивными домашними кадрами, на которых она запечатлена со своим первым мужем композитором Максимом Дунаевским и их общим сыном Дмитрием. На фотографиях они счастливы в обществе любимого наследника. Снимки сделаны в первой половине восьмидесятых годов прошлого века.

«Моему дорогому и любимому Максиму Дунаевскому исполнилось 76 лет! Поздравляю с днем рождения! Спасибо за сына». Наталья Андрейченко

«Он – гений. Долгих ему лет жизни», «С днем рождения Максима. Творческих успехов», «Какие прекрасные воспоминания. Спасибо за его музыку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Максима Дунаевского не сложились отношения с наследником. Дошло даже до того, что он взял фамилию отчима, второго мужа матери актера Максимилиана Шелла. Известно, что Дмитрий Шелл работает в одном из швейцарских банков. Добавим, что сама Наталья Андрейченко — в России достаточно редкий гость. Она проживает на постоянной основе в Мексике, где у нее свой дом.

Смотрите также: