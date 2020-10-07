«Молитесь за нас всех»: Андрейченко рассказала о чрезвычайной ситуации в Мексике

Звезда советского кинематографа живет на побережье Карибского моря уже несколько лет.

64-летняя Наталья Андрейченко давно обосновалась в Мексике. Там звезда советского кинематографа всерьез увлеклась эзотерикой, а также посвятила себя астрологии. Актриса регулярно делится прогнозами на ближайшее будущее и предостерегает читателей своего микроблога о тех или иных событиях.

На побережье Карибского моря, где стоит вилла Андрейченко, надвигается ураган. Об этом звезда сообщила накануне. Власти города всех жителей эвакуировали, а кварталы обесточили от электроэнергии. И советская «Мэри Поппинс» предупредила фанатов, что будет без связи.

«У нас тут происходит критическая ситуация в Мексике… Движется ураган «Дельта», 4 степени критичности из 5. В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего… все было уничтожено», — пишет артистка.

Сама Андрейченко перебралась в отель. И призналась, что очень боится. «Молитесь за нас всех», — попросила аудиторию актриса.