«Магистр экономических наук, банкир»: Андрейченко показала красавчика-сына от Дунаевского

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram поделилась снимком своего сына Дмитрия Шелла от композитора Максима Дунаевского. Надо заметить, что наследник «Мэри Поппинс» в отличной форме. У него прекрасная фигура без лишнего веса.

«Мой сын Дмитрий — магистр экономических наук, банкир. И сейчас он получил второе высшее образование цифрового маркетолога! В данный момент — пишет еще одну диссертацию!»

Наталья Андрейченко

Как добавила Наталья Андрейченко, сын на днях отправил матери эту фотографию. Снимком она решила поделиться с подписчиками. По словам актрисы, ее наследник вполне бы мог стать потрясающим актером и «очень крутой моделью», но выбрал другой жизненный путь.

Напомним, что наследник у Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского появился на свет в 1982 году. Известно, что Дмитрий работает в одном из швейцарских банков. В свое время он взял фамилию отчима – второго мужа Андрейченко австрийского кинорежиссера Максимилиана Шелла.

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