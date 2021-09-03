Детский сад на Рублевке: за обучение дочери Кудрявцева будет платить 800 тысяч рублей

В этом году дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова исполнилось три года. Звездную наследницу родители решили отдать в элитный детский сад. 1 сентября телеведущая опубликовала в своем Instagram снимки, на которых Маша позировала в жилетке с логотипом гимназии имени Евгения Примакова.

«1 сентября! Для всех школа, а мы первый раз в детский сад! Ну что, всех с началом учебного года!» — написала Кудрявцева.

Добавим, учебное заведение — одно из элитных в Подмосковье. Стоимость обучения для дошкольников составляет 800 тысяч рублей в год. Обучение там ведется на двух языках — русском и английском. А работают в стенах гимназии учителя из Великобритании, Австралии и Канады. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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