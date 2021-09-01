Кудрявцева и Макаров засняли, как дочка в мини-юбке и джемпере впервые оказалась на уроке

Телеведущая не только впервые отвела наследницу в садик, но и побывала на первых занятиях с малышкой.

Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Одно время телеведущую часто упрекали за то, что возлюбленный гораздо старше ее. Однако спустя годы она доказала, что разница в возрасте ни на что не влияет. Блондинка даже родила хоккеисту дочку Марию. Не так давно малышке исполнилось три года. Обычно родители сами приглядывали за девочкой, но теперь отдали ее в садик.

1 сентября Лера вместе с мужем отправилась в престижную гимназию имени Е.М. Примакова. При учебном заведении есть садик, где теперь будет проводить много времени маленькая Мария. Сначала телеведущая поделилась кадрами с торжественной линейки, а потом отправилась в сам садик, где вместе с наследнице побывала на занятии для малышей. К слову, девочка была облачена в форму — мини-юбку и рубашку с джемпером.

Кудрявцева увидела, как дочка в игровой форме изучает английский язык, а также помогала ребенку с другими заданиями. Наблюдал за происходящим и Макаров.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также отметили, что дочка телеведущей выглядит как настоящая школьница. «И даже детский садик начинается с 1 сентября? Тогда с началом и детского сада, ну и школьникам удачного учебного года!», «Красивая семья», «Маша такая прелестная», «Очень милые кадры», «Крутой садик», «Деток много, Маше скучно не будет», — прокомментировали кадры подписчики.

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