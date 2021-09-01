«Мы первый раз»: Кудрявцева в брючном костюме цвета маренго отвела дочку в престижный садик

Телеведущая Первого сентября посетила гимназию, где также есть отделение для дошкольников. Именно там будет проводить время ее трехлетняя дочка Мария Макарова.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она в этом году отпраздновала 50-летие. Стоит отметить, что блондинка выглядит моложе многих сверстниц. Более того, она следит за модой и до сих пор может дать фору более молодым коллегам на красной дорожке, что доказала недавно на «Новой волне». Леру поддерживает во всем молодой муж Игорь Макаров. Они вместе растят дочку Марию.

Всего несколько недель назад Кудрявцева отпраздновала трехлетие наследницы. А теперь она впервые отвела ее в садик. Телеведущая выбрала престижное место малышей, созданное при гимназии имени Е. М. Примакова. По всей видимости, в будущем именно там будет учится кроха. Лера для Первого сентября выбрала брючный костюм-тройку цвета маренго. Лера разбавила деловой стиль кроссовками. А вот Макаров был в клетчатом костюме светло-серого оттенка.

Дочка телеведущей предстала в мини-юбке плиссе и кардигане с рубашкой. Мама также сделала ей два белых банта. Супруги увидели концерт в торжественного начала учебного года и проводили малышку в садик.

«Первое сентября! Для всех школа, а мы первый раз в детский сад! Ну что, всех с началом учебного года», — написала Кудрявцева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Также комплименты получили и ее родители. «Деловая! Смешнючая», — заметил дизайнер Игорь Гуляев. «По взгляду Марии Игоревны видно, запросы к воспитателям будут ой какие», «Вашу Машу можно сразу в школу!», «Лера, а вид как будто в школу и сразу в 11 класс! Удачи вам!», «А родители какие стильные», — прокомментировали пост подписчики.

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