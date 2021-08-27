«Такой крой всегда стройнит»: Кудрявцева в ярко-красном платье с асимметрией появилась на публике

Фестиваль «Новая волна» в Сочи уже закончился, но не утихли его обсуждения. Помимо музыкальной составляющей, внимания заслужили и наряды с красной дорожки, в которых дефилировали звездные модницы.

Теледива Лера Кудрявцева на заключительном вечере появилась в элегантном и ярком платье в пол с асимметрией и кружевной вставкой. Звезда эффектно прошлась по красной дорожке, а видео с дефиле показала у себя в микроблоге.

Стилист Юлия Маковецкая, глядя на аутфит телеведущей, отметила сразу выигрышный для блондинки оттенок. Кроме того, сам крой очень удачный.

«Блондинкам идет красный! Особенно когда эта блондинка – эффектная Лера Кудрявцева. У нее яркая внешность, и такой активный красный это только умножает. Звезда выбрала платье с асимметричным кроем, которое удачно подчеркивает изгибы красивой фигуры, а длина макси при этом крое визуально делает силуэт выше. Такой крой всегда стройнит, ведь зрителю из-за вырезов кажется, что платье «активное». А стразы тактично обрамляют портретную зону, добавляя легкость. Я бы рекомендовала заменить обувь на более лаконичную: ведь платье уже отыгрывает весь образ. Это могут быть простые лодочки. Но в целом наряд отражает имидж Леры, и я уверена: она чувствует себя в нем на все 100%», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Маковецкая – стилист, шопер, баейр, сооснователь Всероссийского сообщества стилистов, амбассадор UMA. Стаж работы — 7 лет.

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