Практически неузнаваема: как сейчас выглядит Людмила Поргина

Людмила Поргина пришла в студию шоу «Прямой эфир», выпуск которого был посвящен Азизе и ее новому молодому мужу. К слову, итальянец Алессандро Лортэ оказался русским Александром Соколовым, который прописан в Липецке.

Поргину пригласили в студию по той причине, что когда-то якобы Азиза крутила роман с Николаем Караченцовым. Несмотря на все это актриса сумела простить Азизу и пожелала ей только счастья.

«Я была в Болгарии, узнала, что у нее была свадьба, очень обрадовалась. Потому что Азиза очень много претерпела в этой жизни, вы же знаете. Не все просто у нее складывалось. Я думала: «Ну, наконец-то!» А сейчас у меня просто глаза вылезают из орбит», — сказала Поргина.

А в Сети тем временем переполошились из-за внешнего вида Поргиной. Пользователи отмечают, что она стала практически неузнаваемой. С лицом актрисы происходят какие-то метаморфозы.

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