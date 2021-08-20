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На 20 лет моложе: 57-летняя Азиза в сияющем платье впервые вышла замуж

Супругом артистки стал итальянец.

На 20 лет моложе: 57-летняя Азиза в сияющем платье впервые вышла замуж
Азиза вышла замуж. Фото: Global Look Press

Певица Азиза впервые вышла замуж. В этом году ей исполнилось 57 лет, а избраннику Александру Лортэ – 37. Влюбленные расписались в ЗАГСе Сергиева Посада в окружении близких, па после отправились в ресторан.

Азиза блистала на церемонии в сияющем белоснежном платье, усыпанном стразами и чалме. Над фасоном работала ее подруга, известный дизайнер Аника Керимова.  Когда работник ЗАГСа объявил пару мужем и женой, Азиза расплакалась. В ее 57 – этот брак стал первым официальным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что с итальянцем Лортэ Азиза познакомилась в 2020 году и сразу же поняла, что он ее судьба. Ранее артистка переживала, что не сможет родить ему детей, но потом смирилась с этим.

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