Чтит память отца: Людмила Поргина не оценила поступок дочери Марка Захарова

Как отметила актриса, она мечтает, чтобы «Ленком» крепко стоял на ногах.

Актриса Людмила Поргина не оценила поступок дочери покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова Александры. Не так давно наследница мэтра за свой счет восстановила портрет отца напротив здания театра.

Как отметила вдова актера Николая Караченцова, портрет, конечно, она в самое ближайшее время посмотрит и оценит. Однако, как думает актриса, дело тут несколько в другом. Для нее главное, чтобы «Ленком» в ближайшие годы крепко стоял на ногах. Для нее данный театр очень важен. В нем, по сути, прошла вся жизнь Людмилы Поргиной.

«Важно чтить заслуги Марка Захарова. Пока он не пришел, театр был в одном нижнем месте. Но этого мало, только портрета». Людмила Поргина

Напомним, что у дочери Марка Захарова в последний год крайне напряженные отношения с директором «Ленкома» Марком Варшавером. Она перестала получать значимые роли. При этом Варшавер уверяет, что Захарова сама отказывается от некоторых предложений по работе и повлиять на ее решения он просто не в силах, сообщает портал blitz.plus.

Смотрите также: