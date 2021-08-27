Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Я сейчас тоже не играю»: Поргина назвала возмутительной ситуацию в Театре имени Ермоловой

Как отметила актриса, директор «Ленкома» Марк Варшавер обещает ей в ближайшее время роли.

«Я сейчас тоже не играю»: Поргина назвала возмутительной ситуацию в Театре имени Ермоловой
Людмила Поргина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Поргина заявила на открытии сезона в «Ленкоме», что внимательно следит за ситуацией в Театре имени Ермоловой, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Людмила Поргина
Людмила Поргина. Фото: Ольга Храбрых

«Ситуация, происходящая в Театре имени Ермоловой, возмутительная. Многие люди остаются без средств. Я сейчас тоже не играю. Но выйду и буду играть. Марк Борисович Варшавер обещает мне роли. Я уже недавно сыграла старушку в одном из фильмов. Считаю, что актерство не уходит из человека. Например, мой муж Николай Караченцов до последнего читал мне стихи».

Людмила Поргина

Также Людмила Поргина рассказала, как сейчас проводит свободное время. «Занимаюсь фитнесом, йогой, пилатесом. Была за последнее время в Дубаи, в Турции, в Болгарии», — заметила вдова Николая Караченцова.

Напомним, что художественный руководитель Олег Меньшиков уволил 18 актеров в Театре имени Ермоловой. Причиной стала пандемия и безденежье в культурном учреждении. Недовольные актеры уже собирали по этому поводу пресс-конференцию, осудив свое начальство.

Смотрите также:

Тэги

Людмила ПоргинаЛюдмила Поргина последние новостиМарк ВаршаверНиколай КараченцовТеатр имени Ермоловой