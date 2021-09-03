«Главное – любовь!»: Валя Карнавал заявила, что могла бы жить с электриком

Тиктокерша сказала, что деньги для нее не сильно важны.

Валя Карнавал (Karna.val) стала новой гостьей шоу «Ночной контакт», ведущие которого Стас Ярушин и Костя Пушкин несколько раз спросили, с кем звезда встречается после расставания с Егором Кридом.

«Я сейчас замужем за работой, я по уши в нее влюблена, я сейчас полностью в карьере», — заявила блогер.

«Карнавал может жить с обычным человеком? С заводчанином, сантехником?» — не унимался Ярушин.

«Ну если так жизнь сложится и сведутся пути с электриком, почему нет? У моего папы, кстати, был самый высокий разряд. Главное – любовь!» — ответила Валя Карнавал.

Зрители в этот момент зашлись от восторга и стали громко аплодировать.

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