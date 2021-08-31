«Раньше он был в моих глазах романтиком»: Кушанашвили поддержал Карнавал в конфликте с Кридом

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube поддержал блогершу Валю Карнавал в ее конфликте с бывшим возлюбленным — музыкантом Егором Кридом. По его мнению, рэпер не должен был так себя вести.

«Крид называет девочку, которая целовала его, с которой у него были променады под луной, шалавой. Раньше он был в моих глазах романтиком и тем, кто восхваляет женщин, считая их началом начал».

Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он прекрасно понимает, что Егору Криду больно от расставания с любимой. Однако выяснять отношения через песню очень глупо и подло. Он считает, что рэпер должен был поблагодарить бывшую возлюбленную за время, проведенное вместе.

Напомним, что в июле Егор Крид выпустил альбом под названием Pussy Boy. Несколько песен были посвящены как раз Вале Карнавал и их расставанию. Любопытно, что в своих текстах он изрядно полил грязью бывшую возлюбленную.

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