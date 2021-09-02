Минус два размера: Васильев показал модный плащ с эффектом стройности и фотопринтом

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о трендах осени. Сейчас очень актуальны объемные вязаные жилеты, сапоги ботфорты и жокейские, куртки и пальто оттенка металлика, вязаные костюмы с горизонтальной полоской и вещи с принтом, выполненным в технике фотопринт.

Трендовый плащ с таким рисунком представили на подиуме проекта. Александр Васильев заметил, что он изготовлен не только в последних тенденциях, но и стройнит фигуру главной участницы шоу.

«Плащ нашей героини решен в технике фотопринт. Эта техника впервые вошла в моду в середине 70-х годов. Очень было популярно что-нибудь подобное напечатать на футболке, рубашке, плаще или женском платье. Печатали и на трикотаже. Этот принт достаточно абстрактен, а диагональ сокращает объемы нашей героини», — заметил Александр Васильев.

Эвелина Хромченко подтвердила, что плащ действительно ограничивает фигуру в нужных пропорциях. И это несмотря на то, что выполнен в стиле оверсайз. К слову, у героини проекта была в руках еще одна трендовая вещь — сумка-сеть. Как из простой дешевой авоськи создать такой модный аксессуар ранее рассказывала ведущая.

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