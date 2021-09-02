«Минус 25 лет!»: Хромченко показала, как куртка-варенка из 90-х и высокая прическа могут омолодить образ

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что в этом осенне-зимнем сезоне на волне популярности оказались 2000-е годы и 70-е. Впрочем, 80-е и 90-е тоже не ушли в прошлое.

По большому счету, в последнее время дизайнеры одежды не изобретают ничего кардинально нового и ничего не навязывают. Главное направление сейчас в моде – быть самим собой и создавать свою личную моду, в которой можно использовать даже старую, но хорошо сохранившуюся одежду. Ведущая призналась, что сама иногда достает вещи из своего гардероба десятилетней давности.

На подиуме проекта был представлен образ из 90-х с элементами современности, который, по мнению Хромченко, омолодил внешний вид гостьи программы.

«Интересно было бы посмотреть на ваши семейные фотографии. Есть вероятность найти на них подобного рода куртку и обувь, потому что ваша мама если и не носила, то точно все это примеряла 23-25 лет тому назад. И удивительным образом она сейчас омолодилась. Минус 25 лет долой, как минимум! И не только благодаря одежде, которая вернулась в моду, но и благодаря тому, что эта прическа вытянула лицо», — прокомментировала Эвелина Хромченко, обращаясь к детям участницы проекта.

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