«От всей души»: Виктория Лопырева с мужем поздравили Республику Коми с юбилеем

На личной странице в Instagram телеведущая Виктория Лопырева разместила совместное фото с мужем Игорем Булатовым. Примечательно, что под свежим снимком знаменитость обратилась к жителям Коми.

Лопырева поздравила Республику Коми с юбилеем. Виктория облачилась в кремово-розовый двубортный блейзер с крупными пуговицами на карманах и манжетах. Нежные полосатые брюки свободного кроя дополнили удлиненный пиджак. Под него Лопырева надела топ с декольте. Блондинка позировала с мужем — заместителем председателя правительства Коми. Игорь Булатов запечатлелся в темно-синем костюме и белой рубашке.

«От всей души поздравляю жителей Республики Коми со 100-летием! Желаю процветания и благополучия этому прекрасному краю! Ура!», — написала в микроблоге Лопырева.

Поклонники модели восхитились посвежевшим видом Виктории и ее возлюбленного. Они написали слова восхищения в комментариях под фото:

«Королева сердец! Ты покорила народ Коми своей добротой», «Шикарная первая леди!», «Какая вы красивая, а главное — целеустремленная», «С такой поддержкой у Булатова есть перспективы», «Идеальная пара. Видно, что любовь».

Напомним, недавно Виктория примерила костюм народов Кольского полуострова, а также пообщалась с шаманами.

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