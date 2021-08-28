Даже на футболе при параде: Виктория Лопырева похвасталась твидовым пиджаком сапфирового цвета

В одной из последних Stories личного микроблога жены Игоря Булатова — Виктории Лопыревой — появилась запись, в которой знаменитость показала образ в синих оттенках. Примечательно, что в аутфите модели оказалось сразу несколько трендовых вещей.

Лопырева облачилась в твидовый пиджак темно-синего оттенка. Укороченный вариант сапфирового жакета был украшен небольшой баской внизу. Виктория дополнила популярный среди российских модниц твидовый пиджак джинсами прямого кроя из светлого денима.

Отметим, что твидовый пиджак артистки и бизнесвумен комбинируют как с юбками, так и с брюками. Жакеты в стиле Chanel выбирают модницы разного возраста. При этом каждая использует этот предмет гардероба для придания элегантности своему образу.

Например, певица Зара нарядилась в пестрый пиджак из твида в сочетании с брюками палаццо. А продюсер Яна Рудковская надела короткое платье под твидовое изделие.

Также Лопырева внесла белоснежные акценты в свой образ для футбольного матча. Модель надела под твидовый пиджак длинную оверсайзную блузку с широкими манжетами. А в дополнение к ней — мюли.

Напомним, ранее Анфиса Чехова также отдала предпочтение туфлям без пятки.

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