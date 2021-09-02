Беременная Нюша в леопардовом бра и модной юбке Dolce & Gabbana напомнила людям Оксану Самойлову

Звезда вышла на променад в брендовом луке, очаровав публику своей привлекательностью.

Беременная Нюша отметилась на променаде в дорогом образе в стиле Dolce & Gabbana. Певица примерила леопардовые бра и модную мини-юбку, а также блузку с характерным для бренда принтом и платок, повязанный как бандана. Лук завершили аксессуары в виде крупных серег-колец, а также ожерелья с многослойными цепями.

Многие фолловеры, увидев этот образ своей любимицы, были поражены: артистка выглядела очень красивой, напоминая знойную Кармен, цыганку, Оксану Самойлову, Джей Ло и Cardi B одновременно, а ее беременность была практически незаметной.

«Настоящая Кармен!», «Похожа немного на Cardi B», «Самойлова?», «Я на первом фото беременность не нашла, стройняшка», «Цыганочка», «Испанский стиль», «На Самойлову похожа», «Я одна подумала, что Самойлова? Особенно третья фотка, прям копия», «Оксана Самойлова – 2», «Думала, Дженифер Лопес», «Неожиданно, не узнала, думала цыганка! Обалдеть!», «Сэра», — можно увидеть в комментариях блога Нюши.

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