На запах, варенки и не только: Хромченко назвала самые модные юбки сезона

Ведущая также посоветовала женщинам не гнаться за трендами, а выбирать свой собственный стиль.

Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор» назвала самые модные юбки сезона. Прежде всего будут главенствовать мини, которые, увы, идут далеко не всем.

«Давайте смиримся с тем, что эта тенденция не для всех, а только для тех, чьи ноги являются красивыми не только для их обладательниц, но и для зрителей», — прокомментировала стилист.

По ее словам, мини-юбки — это базовые вещи. С момента их изобретения в 60-е годы они практически не изменились. Однако в разные сезоны акценты все-таки меняются. Сейчас актуальны юбки с небольшим разрезом впереди, модели на запах, варенки из стиля конца 80-х — начала 90-х годов.

Эвелина Хромченко заметила, что те же самые модели будут не менее актуальны и в вариантах макси либо миди. Кроме того, юбки мини можно носить в качестве аксессуара, например, в виде баски на рубаху или на брюки. А тот, кто хочет показать ноги, но не любит короткие юбки, может осенью и даже зимой надевать шорты с колготками, это тоже тренд.

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