«Совсем похудела»: Анне Снаткиной посоветовали поправиться

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Татьянин день» — Анны Снаткиной — появилась совместная фотография знаменитости и ее дочери Вероники. Примечательно, что поклонники артистки всерьез озаботились состоянием здоровья Анны. Причиной стала худоба актрисы.

Подписчики отметили, что Снаткина в капроновых колготках в горох и короткой юбке в складку выглядела болезненно худой. Анна дополнила образ черным кожаным пиджаком-оверсайз и водолазкой такого же цвета.

Поклонники артистки посоветовали Анне больше не худеть и увеличить калорийность своего рациона.

«Ужас какой-то! Любимая хорошая актриса, но так худеть, зачем?», «Анна совсем похудела, какие ножки худенькие! У меня рука толще!», «Очень худая, да еще и черную одежду выбрала!», «Анна, срочно набирайте вес! Вам не идет чрезмерная худоба!», «Анну не узнать! Раньше была больше похожа на маму. Худоба портит!» — написали фолловеры Снаткиной в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Снаткина вспомнила, как увидела призрак жены Пушкина на съемках фильма. Актриса работала над картиной «Пушкин. Последняя дуэль».

Смотрите также: