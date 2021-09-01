Затмила дочку: Анна Снаткина появилась на школьной линейке в мини-юбке и кожаном жакете

Анна Снаткина занималась гимнасткой, но в итоге стала актрисой. Она снялась во многих кинолентах: «Татьянин день», «Есенин», «Не плачь по мне, Аргентина». Также артистка побеждала в шоу «Танцы со звездами». Она уже работала с Сергеем Безруковым, а теперь готовится принять участие в постановке с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым.

Несмотря на занятость, Анна уделяет время и личной жизни. Она состоит в браке с актером и шоуменом Виктором Васильевым. У них подрастает дочка Вероника, которой восемь лет. В этом году артистка привела наследницу в школу 1 сентября. Девочка пошла уже во второй класс.

Снаткина многих удивила своим образом. Она сделала строгую прическу, но при этом облачилась в мини-юбку и кожаный жакет. Полуботинки дополнили ее монохромный образ. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Анна неожиданно выбрала образ мамы первоклассницы… Я посмотрела на красоток и подумала: а где Анна-мама? Согласитесь, что в наших головах представление об образе мамы первоклассника уже сформировалось: строгое платье-футляр, аккуратные туфли-лодочки, уложенные волосы и твёрдая формальная сумка. Мини-юбка имеет место быть на этом празднике. Но хотелось бы наполнить образ звезды смыслом женственности и элегантности. И нет, я не про платье-футляр! Здесь может быть актуальный твидовый костюм с короткой юбкой в стиле твигги. Сейчас образ Анны больше напоминает о модной школьнице, которая собирается на рок-концерт. Длинные стройные ноги всегда можно подчеркнуть с помощью актуальных трендов, но носить вещи исходя из уместности ситуации — в данном случае трепетном празднике. И пусть сама выглядит как сама, а не как сестра. Для таких случаев и нужен стилист!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы: 7 лет и 2000+ шопингов, 200+мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного event-агентства, 1 год работала байером в Южной Корее, а еще со-основатель Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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