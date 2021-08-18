Чем больше макияжа, тем старше: Снаткина рассказала, как ее «состарили» в «Хозяйке горы»

Актриса считает, что в свои зрелые годы не будет похожа на героиню из сериала.

В новом сериале «Хозяйка горы» актриса Анна Снаткина играет главную роль. Ее героиня проживает на экране более 25 лет, но самой артистке во время съемок всегда было 37. Как же киношники делали ее сначала молодой, потом пожилой?

«Это все большая работа художников по костюму и гриму. Футболка и короткая юбка — выглядишь моложе. Надела брючный костюм — повзрослела. Еще возраст прибавляет макияж: чем его больше, тем выглядишь старше. А в конце истории, когда моя Алена больна, использовался пластический грим», — рассказала Снаткина в новом интервью.

Журналисты спросили ее, не страшно ли было на съемках смотреть в зеркало и видеть себя старой. Актриса со смехом ответила, что умеет разделять себя и сыгранного персонажа.

«Я надеюсь, что в своей старости буду выглядеть несколько иначе. Все-таки я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И вообще, мне кажется, возраста не надо бояться, важно просто следить за собой», — цитирует Анну издание 7days.

Но если на свою экранную «старость» актриса не обращала внимания, то изменение прически стало для нее интересным экспериментом. Героиня Снаткиной из нового сериала является обладательницей кудряшек, а в жизни артистка обычно ходит с прямыми волосами. Женщина рассказала, что гримеры каждый раз накручивали ее в четыре руки по два часа перед съемками. Анне было очень интересно отойти от привычного образа, но после таких съемок ей пришлось восстанавливать волосы.

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