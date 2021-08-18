Анна Снаткина вспомнила, как увидела призрак жены Пушкина на съемках фильма

В 2006 году на экраны вышел фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Великого поэта в нем сыграл Сергей Безруков, а его жену Наталью Гончарову — Анна Снаткина. Прошло уже 15 лет, а актриса до сих пор помнит один момент со съемок, который нельзя назвать иначе, нежели мистикой.

В новом интервью Анна рассказала, что часть съемок прошла квартире-музее Пушкина на Мойке, где поэт провел последние месяцы своей жизни. Именно там артистка увидела нечто, что врезалось в ее память.

«В комнате Натальи Николаевны (Гончаровой, — Прим. авт.) я подошла к большому зеркалу, в которое смотрелись и она, и наверняка сам Пушкин. Меня поразило отражение: одежда та, что была на мне, а лицо — как будто не мое! «Видение» длилось всего секунду — потом в зеркале я увидела себя. Но то мгновение помню до сих пор, — цитирует Снаткину издание 7days. — Может быть, Наталья Николаевна так благословила нашу группу на съемки?»

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Добавим, что в той картине также снялись Борис Плотников, Евгений Стычкин, Виктор Сухоруков, Наталья Бардо и сама режиссер проекта Наталья Бондарчук. Авторы фильма представили смерть Пушкина, как антирусский заговор придворных, подверженных иностранному влиянию.

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