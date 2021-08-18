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Анна Снаткина вспомнила, как увидела призрак жены Пушкина на съемках фильма

Видение посетило актрису во время работы над картиной «Пушкин. Последняя дуэль».

Анна Снаткина вспомнила, как увидела призрак жены Пушкина на съемках фильма
«Пушкин. Последняя дуэль». Фото: кадр из фильма 2006 года.

В 2006 году на экраны вышел фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Великого поэта в нем сыграл Сергей Безруков, а его жену Наталью Гончарову — Анна Снаткина. Прошло уже 15 лет, а актриса до сих пор помнит один момент со съемок, который нельзя назвать иначе, нежели мистикой.

В новом интервью Анна рассказала, что часть съемок прошла квартире-музее Пушкина на Мойке, где поэт провел последние месяцы своей жизни. Именно там артистка увидела нечто, что врезалось в ее память.

«В комнате Натальи Николаевны (Гончаровой, — Прим. авт.) я подошла к большому зеркалу, в которое смотрелись и она, и наверняка сам Пушкин. Меня поразило отражение: одежда та, что была на мне, а лицо — как будто не мое! «Видение» длилось всего секунду — потом в зеркале я увидела себя. Но то мгновение помню до сих пор, — цитирует Снаткину издание 7days. — Может быть, Наталья Николаевна так благословила нашу группу на съемки?»

Добавим, что в той картине также снялись Борис Плотников, Евгений Стычкин, Виктор Сухоруков, Наталья Бардо и сама режиссер проекта Наталья Бондарчук. Авторы фильма представили смерть Пушкина, как антирусский заговор придворных, подверженных иностранному влиянию.

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