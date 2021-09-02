Можно найти в старом шкафу: какие жилеты будут в топе в этом сезоне, рассказала Хромченко

По словам ведущей, чтобы выглядеть модно, не обязательно много тратить денег.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рассказала о тренде на «жилеты деда». Осенью и зимой за ними будут охотиться самые заядлые модницы. При этом откопать их в забытых шкафах, в кладовых и на антресолях может практически каждая хозяйка, которая не любит выбрасывать старые, но хорошо выглядящие вещи.

Эти жилеты не случайно называются «деда», они брутальные, часто имеют крупную вязку, объемные и даже вытянутые. В общем, ровно такие, какие любят многие пожилые мужчины.

Такие жилеты хорошо сочетаются с модными в этом сезоне кожаными брюками, нежными блузками и воротничками. Если к такому жилету добавить актуальный в этом сезоне берет и возвращающуюся в моду сумку-корзинку, то стайл станет слегка французским.

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