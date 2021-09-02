«Запомню надолго»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились памятными кадрами из Португалии

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей программы «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ — Ляйсан Утяшевой — появилась запись, в которой знаменитость запечатлела мужа и себя на отдыхе в Португалии.

Утяшева призналась, что в этой поездке она ощутила себя маленькой девочкой. Ляйсан показала, как с мужем и детьми отстояла долгую очередь во Дворец Пена. Вместе с возлюбленным гимнастка прокатилась на лошадях и отведала кухню местных народов.

«Это лето я запомню надолго и хочу оставить его в ленте, еще немного посмаковать… Путешествие на автодомах — такое впервые в моей жизни, и я ощущала себя ребенком…

Лето, спасибо!» — заявила Ляйсан.

Поклонники звездной пары восхитились Ляйсан и Павлом. Фолловеры Утяшевой отметили, что муж и жена гармонично смотрятся вместе и в длинной очереди в спортивных толстовках, и в роскошных нарядах на сцене.

«Вы с Пашей очень настоящие и такие милые», «Очень прикольный отдых», «Такие вы классные», — отметили подписчики знаменитости.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева отреагировала на слезы Сергея Лазарева. Телеведущая призналась, что впервые увидела, как исполнитель дал волю эмоциям.

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