Двое в ярких худи: Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметились в Испании на пляже Кафедральных соборов

Недавно артисты побывали в Прибалтике вместе со Светланой Бондарчук.

Этим летом жизнь многих знаменитостей может показаться настоящей сказкой. Например, семья Эммануила Виторгана, только вернувшись из Греции, тут же отбыла в Прибалтику. И, хотя солнце в Юрмале светит сейчас не так жарко, знаменитости и их маленькие дочки остались довольны отдыхом.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля тоже проводят отпуск насыщенно. Для затравки семья посетила родину спортсменки Башкирию, навестив родственников. Потом тоже улетела в Прибалтику, насладившись местными прибрежными красотами в компании Светланы Бондарчук, а позже оказалась в Испании.

Свой фотопривет поклонникам Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправили с пляжа Кафедральных соборов. Это место является местной достопримечательностью и имеет статус национального природного памятника. Артисты запечатлелись на берегу моря в ярких худи желтого и синего цвета. Компанию им составил также сын Роберт.

Смотрите также