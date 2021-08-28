«Никогда не видела, как плачет»: Ляйсан Утяшева отреагировала на слезы Сергея Лазарева

Во время первого выпуска шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ Ляйсан Утяшева узнала новый факт о исполнителе Сергее Лазареве. Оказалось, артиста легко растрогать.

Напомним, после закрытия «ТАНЦЕВ» на ТНТ продюсеры проекта запустили новую версию самого масштабного танцевального конкурса страны. Теперь шоу называется «НОВЫЕ ТАНЦЫ».

Ведущей программы стала гимнастка Ляйсан Утяшева. Отметим, что жена Павла Воли полюбилась зрителю танцевального шоу. Поэтому знаменитость по праву заняла место на танцевальной сцене. А вот состав жюри поменялся. В первом выпуске появился певец Сергей Лазарев.

«Это пробирает просто до таких мурашек, что слезы сами идут. И это вообще не про сентиментальность, это про нерв, про какой-то надрыв. Мы тут увидели целую постановку, спектакль», — высказался артист о выступлении одного из танцоров.

К слову, такого всплеска эмоций от артиста никак не ожидала Утяшева.

«Никогда не видела, как плачет Сергей Лазарев», — призналась телеведущая.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева с избранником Павлом Волей отметилась в одинаковых худи на отдыхе в Испании.

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